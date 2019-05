Bing e Flop, i protagonisti della serie tv amata dai bambini fanno capolino al Forum

Il centro commerciale Forum Palermo ospita Bing e Flop i protagonisti di una delle serie televisive animate più amate dai piccoli. I mascheroni saranno presenti in galleria per incontrare bambine e bambini venerdì 17 e sabato 18 maggio.

La serie tv nata nel Regno Unito nel 2014 e trasmessa in Italia da Rai Yoyo è seguita non soltanto dai bimbi ma è anche molto apprezzata dagli adulti. Bing, che è il protagonista assoluto della serie, nella trasferta palermitana sarà accompagnato da Flop, pupazzo antropomorfo che per il simpatico e astuto coniglietto rappresenta una sorta di papà. Venerdì mattina la direzione del centro commerciale accompagnerà Bing e Flop all'Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo, dove i mascheroni si fermeranno alcune ore per incontrare, salutare e far divertire i piccoli pazienti ai quali verranno donati dei giocattoli.

Dal pomeriggio di venerdì e per l'intera giornata di sabato Bing e Flop saranno all'interno della galleria del centro commerciale e incontreranno i loro fan con intervalli di un'ora, bambini e adulti oltre al saluto potranno scattare una foto ricordo con i loro idoli animati. Venerdì alle 15, alle 16, alle 17, alle 18 e alle 19. Mentre sabato i due pupazzoni saranno presenti la mattina alle ore 10, alle 11 e alle 12, nel pomeriggio alla 15, alle 16, alle 17, alle 18 con un'ultima uscita alle 19. Forum Palermo è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Chi vive in centro città può utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.