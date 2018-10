"Il bambino e le sue meravigliose energie personali", l'incontro al cinema De Seta

A Palermo l'incontro "Il bambino e le sue meravigliose energie personali", sabato 20 ottobre alle ore 18:00 presso la Sala de Seta dei Cantieri culturali della Zisa.

L'evento organizzato da Italia Solidale diventa occasione per illustrare una prospettiva culturale e sociale con basi antropologiche molto profonde, necessaria anche in Italia dove è possibile creare territori rinnovati, pieni di relazioni e incontri di qualità. Incontro patrocinato dal sindaco e dal comune di Palermo ed ospiterà, per l'occasione, la cantautrice volontaria Elisabetta Sbrolla assieme alla testimonianza di Angelo Kermu.