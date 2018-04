Assaggi e segreti del cioccolato, l'appuntamento goloso da Elementi Creativi

Il cioccolato è un alimento irresistibile e molto amato dagli italiani, ma quanti conoscono la sua vera natura? Silvana Mastropaolo, agronoma produttrice ed importatrice di cacao nicaraguense, ed Amelia Bucalo Triglia esperta di comunicazione e autrice del Teatro del Fuoco, offriranno una panoramica del cacao e del cioccolato pregiato in un percorso gustoso e consapevole con l'appuntamento “Assaggi e segreti del Cioccolato” venerdi 13 aprile alle 17.30 da Elementi Creativi in via Tommaso Natale 78e a Cardillo.

Quali sono gli ingredienti di un buon cioccolato? Sappiamo riconoscere il cioccolato creato con cacao pregiato? Mangiare cioccolato è salutare? A queste e tante altre domande vuole dare risposte l'incontro con il "cibo degli Dei" in programa del Teatro del Fuoco & food che permette di cogliere le sottili differenze tra cioccolati con differenti percentuali di cacao, tra luoghi d’origine e diversi metodi di preparazione.

Si scoprirà come certi sapori siano esaltati e altri messi in secondo piano, quale siano gli accostamenti più graditi e perchè la provenienza delle fave di cacao più pregiate e la loro lavorazione può incidere sul sapore e gli aromi, quali sono le caratteristiche del fondente e la differenza tra il cioccolato industriale e quello artigianale, e quali propretà ha il cioccolato con cacao fine d’aroma e cioccolato con cacao ordinario. L'appuntamento “Assaggi e segreti del cioccolato” di venerdi 13 aprile permette di conoscere tutto sul cacao dalla pianta e le sua zona ai processi di fabbricazione fino ai contenuti nutrizionali e le proprietà benefiche. Un vero e proprio viaggio nel mondo del cioccolato.