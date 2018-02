Aspettando Manifesta, dalla Spagna alla Capitale della Cultura: Jordi Colomer al teatro Garibaldi

Tornano gli appuntamenti con "Manifesta 12 Meet Up", gli incontri informali con gli artisti promossi nell'ambito del programma culturale "Aspettando Manifesta": l'artista spagnolo Jordi Colomer incontrerà il pubblico mercoledì 7 febbraio, alle ore 19 al Teatro Garibaldi.

Attraverso la fotografia, il video e le possibili corrispondenze tra i due mezzi espressivi all’interno di spazi espositivi complessi, Jordi Colomer (Barcellona, 1962) esplora lo spazio urbano e il modo in cui questo influenzi il comportamento sociale umano. Il suo lavoro potrebbe essere visto come una sorta di "teatro espanso", in quanto si compone di fattispecie artificiali create dall’artista in grado di permettere allo spettatore di interrogarsi sulla sua relazione con l’opera e sul suo ruolo nei confronti dell’opera stessa. Nel corso della sua carriera, il video è divenuto progressivamente il suo mezzo espressivo prediletto e spesso le sue produzioni vengono proiettate all’interno di spazi da lui progettati.

In molti dei suoi lavori, le azioni isolate dei suoi personaggi o dei gruppi da lui ritratti, innescano riflessioni sulle possibilità di sopravvivenza estetica nel contesto delle metropoli contemporanee, sebbene queste riflessioni vengano spesso suggerite non senza un tocco di ironia farsesca. Particolarmente rappresentativo della sua pratica artistica è il lavoro "¡Únete! Join Us!", presentato per la prima volta al Padiglione nazionale spagnolo alla Biennale di Venezia del 2017. Il lavoro consiste in numerose installazioni a loro volta composte da diversi video, sculture e architetture temporanee ma totalizzanti nei confronti dello spazio espositivo.

Per il 6° "M12 Meet Up", Jordi Colomer parlerà della sua pratica artistica, proiettando anche alcuni dei suoi più recenti lavori. Inoltre, l’artista spagnolo condividerà con il pubblico le sue opinioni su Palermo e spiegherà in che modo la città sta contribuendo allo sviluppo della sua ricerca artistica. L’evento sarà per lo più in Italiano, e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Manifesta Biennial. A seguire, sarà possibile gustare un aperitivo negli spazi del Caffè Letterario Garibaldi. Per maggiori informazioni sull’artista e i suoi lavori: www.jordicolomer.com.

Gallery