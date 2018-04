"Sopravvivere alla scquola", incontro con i fan per Amedeo Preziosi a La Torre

Arriva domenica 29 aprile alle 16.30 al Centro Commerciale La Torre Amedeo Preziosi, youtuber che ha conquistato milioni di follower con il suo Fumagalli e, per l'occasione, presenterà il suo libro: “Sopravvivere alla scquola”, divertente best seller sulla straordinaria e funesta esperienza scolastica.

Un vero e proprio "manuale di sopravvivenza" per i ragazzi che ogni giorno devono fare i conti con banchi di scuola e professori, tra domande, materie insostenibili e compagni di classe. Sotto la guida dissacrante (e inaffidabile!) di Fumagalli, i poveri studenti ricevono divertenti consigli su come uscire illesi dalle interrogazioni, su come cavarsela con i compagni di classe più molesti. E ancora, Preziosi scrive pagine e pagine su come ingraziarsi un professore che nella vita non sembra avere altro obiettivo se non quello di rendergli l’esistenza un vero inferno. Acquistando il libro all'Ipercoop ci si può recare in Direzione e ritirare il pass plus per l’accesso al firmacopie. Per chi ha già acquistato il libro sarà possibile ritirare il pass all'interno del centro, nel punto appositamente allestito.