"Manifesta 12 Meet Up", al teatro Garibaldi l'incontro con Alexey Buldakov

Tornano gli appuntamenti con "Manifesta 12 Meet Up", gli incontri informali con gli artisti promossi nell'ambito del programma culturale "Aspettando Manifesta": l'artista russo Alexey Buldakov incontrerà il pubblico mercoledì 24 gennaio, alle ore 19 al Teatro Garibaldi.

Si chiama "Urban Fauna Laboratory" la piattaforma interdisciplinare fondata a Mosca nel 2011 da Alexey Buldakov e Anastasia Potemkina. Il progetto consiste nell’osservazione e nella descrizione delle relazioni tra specie animali che vivono in ambienti costruiti dall’uomo. Il laboratorio offre uno studio interdisciplinare sulle relazioni parassitarie e simbiotiche e sui processi di mutuo adattamento di queste specie agli ambienti urbani, focalizzando in particolare su animali e piante invasive.

Alexey Buldakov (classe 1980) è stato invitato dal team di Manifesta 12 proprio per il suo interesse nella proliferazione spontanea di forme di vita. Mettendo in discussione il paesaggio antropocentrico, la ricerca di Alexey intende indagare come la trasformazione del paesaggio contemporaneo stia influenzando il principio di generazione spontanea di forme di vita diverse. I suoi progetti nascono sempre da una precisa ricerca scientifica e prendono la forma di sculture e installazioni architettoniche in spazi pubblici e mostre tematiche.

Per il quinto "Manifesta 12 Meet Up", Alexey Buldakov intende instaurare una conversazione con i cittadini di Palermo sulla fauna urbana della città. L’evento sarà principalmente in lingua inglese e sarà trasmesso in diretta sull’account Facebook di "Manifesta Biennial". A seguire, il Caffè Letterario Garibaldi servirà un aperitivo a un prezzo speciale.

Gallery