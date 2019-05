Il basket femminile incontra il cinema, l'Andros ospite al Supercineclub del Rouge et Noir

La serata del 27 maggio al Rouge et Noir, dedicata come ogni lunedì al Supercineclub, offrirà in avvio agli spettatori del film un momento diverso, aprendosi allo sport per rendere omaggio ad una squadra palermitana che ha appena ottenuto la promozione nella massima serie nazionale.

Si tratta dell'Andros basket che aggiudicandosi la finale dei play off ha riportato Palermo nella A1 femminile di pallacanestro dove mancava da 29 anni. Una ampia rappresentanza della squadra a partire dal presidente Allegra e dal coach Coppa, accolta dal giornalista Paolo Vannini, sarà presente in sala lunedì sera alle 20:30 al Rouge et noir per raccontare una impresa non comune nel contesto socio sportivo cittadino. Dopo il saluto e l'incontro con la squadra, è prevista la regolare proiezione alle 21:00 del film in programma al Supercineclub, A qualcuno piace caldo di Billy Wilder