A.A.A. favolieri cercasi, ai Cantieri Culturali porte aperte a bambini amanti di avventure e letture

A.A.A. Favolieri cercasi! Sabato 9 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00 Skenè, centro polifunzionale per bambini ai Cantieri Culturali alla Zisa, apre le porte per tutti quei bambini appassionati di avventure e letture!

Sarà l’occasione per incontrarci con genitori e bambini per presentare “Il circolo dei Favolieri” percorso per avventurieri di letture, scritture e creatività, che si svolgerà presso Skenè dal mese di marzo 2019. “Il Circolo dei Favolieri” è un percorso di aggregazione fra bambini che vuole favorire la socializzazione e la condivisione, attraverso la lettura, la scrittura e i laboratori creativi ma anche giocando con giochi di ruolo, giochi basati sulle parole e sull’abilità di inventare.

Ogni bambino iscritto al Circolo leggerà le favole agli altri e ascolterà le favole degli altri, sia favole note che storie di loro invenzione. Perché è questo che fanno i favolieri, inventori e cantori di storie! Il percorso prevede un incontro settimanale. Il programma di sabato: i genitori sono invitati a portare un testo (una frase, un racconto…qualsiasi cosa) e/o un disegno del proprio/a bambino/a per farci conoscere la sua passione o il suo talento naturale; circle time di bambini e genitori di letture a voce alta, ognuno sarà invitato a scegliere un libro tra quelli disponibili nella biblioteca di Skenè e a leggere un passo; arte libera ed espressione artistica (abbigliamento comodo ci si può sporcare).

Il Centro culturale polifunzionale per bambini Skenè si trova ai Cantieri culturali alla Zisa - via Paolo Gili, 4 – Edificio 18. La partecipazione all’evento è aperta e gratuita ai bambini di tutte l’età. É gradita la prenotazione.