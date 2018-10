Aspettando il Rigoletto, gli incontri sull'opera di Verdi sul palco del Teatro Massimo

In preparazione al Rigoletto diretto da Stefano Ranzani e con la regia di John Turturro, il Teatro Massimo ospita diversi incontri sull’opera di Verdi e sulla regia.

Martedì 9 ottobre alle ore 18.00 in Sala Onu Vi racconto l’opera!, Un progetto di lettura e ascolto di Beatrice Monroy. Beatrice Monroy racconta, insieme a Ester e Maria Cucinotti, la storia di Rigoletto con letture e narrazioni dal libretto di Francesco Maria Piave e brani di Victor Hugo e della stessa Monroy. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso da via Volturno.

Mercoledì 10 ottobre alle 18.00 in Sala Onu per l’Associazione degli Amici del Teatro Massimo il prof. Massimo Privitera, docente di Storia della musica dell'Università di Palermo, parlerà di Rigoletto di Giuseppe Verdi. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso da via Volturno.

Domenica 14 ottobre alle ore 16.00 in Sala Onu Arianna Frattali, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno, già dottore di ricerca in Discipline Teatrali e Professore a contratto di Organizzazione del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, terrà una conferenza dal titolo “La questione della regia nel teatro d’opera: Rigoletto per John Turturro”. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Accesso da via Volturno.