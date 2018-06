Chiamata alla parola, dialoghi e incontri con la scena indipendente siciliana a Palermo

Nesxt durante Manifesta a Palermo organizza, il 27 e 28 giugno, due giornate di incontri e dialoghi coinvolgendo la scena indipendente palermitana e siciliana. Gli appuntamenti si svolgeranno presso l'oratorio di San Mercurio (Cortile S. Giovanni degli Eremiti 2), dalle 15 alle 18.

Il progetto si intitola Chiamata alla parola e vuole creare dei momenti di reale incontro e confronto tra soggetti che operano nella dimensione artistica indipendente. Ne saranno il fil rouge una serie di lemmi estratti da un dizionario/alfabeto relativo al mondo dell’indipendenza, in via di sviluppo con The Independent- Maxxi. Il dizionario, infatti, fa parte di un progetto espositivo ed editoriale in collaborazione tra Nesxt e The Independent- Maxxi che prevede una mostra nello spazio The Wall al Maxxi di Roma in corso da luglio a dicembre 2018 e l’uscita del journal on line Garibaldi in luglio. Durante gli incontri a Palermo la discussione sarà scandita ogni ora con la proposta di un lemma del dizionario. Parole chiave come relazione, sperimentazione e ricerca, no profit, rete, osservazione, territorio, spazio, progetto, pratica.

Nesxt a Palermo nasce dalla constatazione di una mancata consultazione e coinvolgimento del territorio da parte di Manifesta. Si vuole creare un dialogo e una riflessione (ma anche un’azione) su tutto ciò che è stato tenuto fuori dal circuito ufficiale: l’estraneità e l’estromissione di un territorio artistico e intellettuale di pensiero e produzione, legato al mondo dell’indipendenza ma che comprende un raggio culturale e sociale più ampio. Chiamata alla parola è un progetto dalla natura inclusiva e partecipativa e nasce dalla collaborazione con Spazio Y di Roma e Sacrosanctum di Palermo, che ospita i talk. E si avvale anche della collaborazione e della condivisione di progetti, sguardi, riflessioni e obbiettivi con Okulta| In absentia Manifesta e del supporto di una serie di figure che hanno diffuso e costruito insieme l’evento, tra cui Luisa Montaperto, Adalberto Abbate, Salvatore Mauro Anna Milano Carè, Gaetano La Rosa. I talk saranno documentati e il materiale ottenuto diventerà una testimonianza condivisa sull’Osservatorio di nesxt.org.