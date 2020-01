Plastic free, lgbtq friendly e pet-friendly: a Palermo apre Wanderlust

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'8 e 9 gennaio in via Grande Lattarini 27/29. dalle 20.00 in poi si terrà l'inaugurazione del Wanderlust Palermo. Si tratta di un nuovo centro di aggregazione per associazioni, una location di 100 mq da dedicare ad eventi associativi di volontariato, sociali e culturali che possano contribuire alla crescita umana e sociale della città, attraverso il perseguimento di valori quali la lotta alle disuguaglianze, alla mafia alla discriminazione, al razzismo e abbattimento delle barriere e dei confini sociali; Il locale ha il proposito di essere all'avanguardia e progressista, plastic free, LGBTQ friendly e pet-friendly e per l'abbattimento di ogni barriera sociale.

Il Locale sarà a completa disposizione in via del tutto gratuita per organizzazione di riunioni, attività culturali, mostre, eventi, proiezioni, cineforum, convegni, presentazioni di libri, concertini e/o recite di poesie, o anche semplicemente per vedersi tra amici. E' dotato di ogni comfort per le suddette attività: sedie, tavoli, divani, plugs per telefoni e tablet, videoproiettore, prese e doppio prese e un bar/cucina ampiamente fornito per ogni evenienza.

"Fin dai tempi dell'università ho fatto parte di realtà associative di volontariato e studentesche, che mi hanno spinto, nonostante le innumerevoli difficoltà a Rimanere al Sud. Ho coronato il mio sogno creando un luogo nel quale le varie associazioni palermitane (e non solo) possano sentirsi a casa. Ritengo che l'associazionismo sia il cuore pulsante di una città che non vuole arrendersi e io voglio dare il mio contributo". Afferma il titolare Francesco Pedone.

Gallery