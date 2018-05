Un laboratorio per riqualificare il centro storico attraverso l'arte, inaugura Spazio M

Spazio M inaugura il 20 maggio alle ore 11.30 in via Bandiera 15 con gli artisti e i soci responsabili del laboratorio Simona Caiozzo, Pippo Spinoso e Barbara Terrana.

Sito nella splendida cornice di Palazzo Moncada (da qui prende il nome M il laboratorio) nella centralissima Palermo tra via Maqueda e via Roma. Spazio M é un laboratorio Alab nato per promuovere l'arte e l'artigianato e per riqualificare il centro storico di Palermo. I tre Artisti all'interno del laboratorio Spazio M hanno creato tra loro una fusione di stili il figurativo di Pippo Spinoso, il pop art di Simona Caiozzo e il collage di Barbara Terrana. È possibile visitare il laboratorio tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.30.