Inaugura Spazio Franco: ai Cantieri la tre giorni tra teatro, musica e arti performative

La rinascita dei Cantieri Culturali della Zisa si arricchisce di un nuovo tassello. Venerdì 23 inaugura Spazio Franco, all'interno del Padiglione 18, con una tre giorni di eventi: teatro musica e arti performative, tutto insieme per dare l'idea di quello che sarà il nuovo spazio culturale di Palermo. E sono tanti gli artisti che hanno deciso di sostenere la nuova avventura, attraverso un cartellone ricco e variegato.

Lo Spazio Franco è un laboratorio per la creazione contemporanea, sito all'interno del Padiglione 18 dei Cantieri Culturali della Zisa, concesso in locazione dal Comune di Palermo alla Babel Crew per aver vinto, in partenariato con l'associazione Amunì, l'avviso pubblico “Giovani per i Beni Pubblici” del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della presidenza del consiglio, che ne ha finanziato i lavori di adeguamento, allestimento e avvio attività. Lo Spazio Franco sarà la sede operativa della Babel Crew e del progetto Amunì (a sua volta finanziato dal bando MigrArti del Mibact per il 2017 e il 2018) e muoverà le sue attività in maniera multidisciplinare tra teatro, danza, musica, audiovisivo e fotografia in percorsi di prima e alta formazione, residenze artistiche e organizzazione di eventi artistici e culturali.

A volte l'identità si crea dalla negazione. “Non sarà una sala prove ma un luogo di produzione culturale, lo Spazio Franco non si affitta ma ci sarà spazio per chi vuole fare cultura” dice Giuseppe Provinzano, attore e regista teatrale nonché presidente dell'associazione culturale Babel Crew. “Ecco perchè lo abbiamo chiamato Spazio Franco: come a ricordare quei luoghi in cui tutto ciò che non è considerato legale tra un Paese l'altro all'interno di questo spazio può avvenire. Vuole essere un luogo in cui tutto ciò che è sommerso, che in qualche modo non riesce a svilupparsi in modo professionale o istituzionale, qui può trovare come sviluppare le proprie creazioni”.

Alle ore 21 White Rabbit Red Rabbit: esperimento sociale in forma di spettacolo che dal 2011 è stato tradotto in 25 lingue e conta più di mille repliche in tutti i continenti con interpreti celebri come Sinead Cusack, Whoopi Goldberg, Ken Loach e tanti altri. Prodotto in Italia da 369gradi e per noi interpretato da Giuseppe Provinzano. Sabato 24 marzo, alle ore 21.30, concerto Franco: concerto/festa con il meglio della scena musicale siciliana, con Fabrizio Cammarata, Antonio Di Martino, Alì, Nicolò Carnesi, Akkura, Serena Ganci , Simona Norato, Christian “Picciotto" Paterniti, Agnello , Your Noisy Neighbors, N’HASH. Domenica 25, alle ore 17 Racconto-Laboratorio Parole e sassi: La storia di Antigone in una versione per le nuove generazioni, con Simona Malato, ideazione e drammaturgia di Renata Palminiello, Letizia Quintavalla, Patrizia Romeo, Agnese Scotti, Rosanna Sfragara

direzione artistica Letizia Quintavalla (rivolto a massimo 25 bambini dagli 8 agli 11 anni). Alle ore 21 Franco Jam, danze e musiche contemporanee con Simona Argentieri, Giuseppe Muscarello, Giovanna Velardi, Federica Aloisio, Emilia Guarino, Roberto Galbo, Giovanni Zappulla, Manuela Vesco.