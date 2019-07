Isola delle Femmine, apre l'Open Sea: la musica di Lucio Battisti per l'inaugurazione

Un nuovo lido in riva al mare, una nuova rassegna musicale, un nuovo posto dove trascorrere la serata o addirittura l’intera giornata. Si inaugura venerdì 19 luglio alle 20 l’Open sea, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine.

La serata inizierà alle 19,30, con l’aperitivo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. Si potranno così gustare: bruschette con verdure grigliate e formaggio, tris di fritture con panelle, arancinette e crocchette, bruschette con caponata siciliana, olive, mozzarelline, timballo di riso venere con salmone, avocado, rucola e peperone rosso, tabbouleh di verdure con tonno, pomodoro e agrumi. L’aperitivo costa 12 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.

Alle 22 al via il primo concerto dell’anno, con l’omaggio a Lucio Battisti dei Non Dire no. La band, guidata da Daniele Davì, porterà il pubblico a navigare in una serata all’insegna della nostalgia e dell’allegria, fatta di musica made in Battisti. A fare parte di questa avventura: Francesco Vannini alla chitarra, Francesco Ribaudo alla chitarra, Simone Esposito al basso e Daniele Zimmardi alla batteria. Il lido è aperto sin dalle 10 del mattino per chi vuole sfruttare il solarium o fare il bagno.