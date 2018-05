Un orto urbano nel cuore della Magione: nasce "Gallo Garden", il giardino condiviso

Domenica 27 maggio dalle ore 13, sarà inaugurato vicolo Gallo, recentemente trasformato in orto urbano: il Gallo Garden. Durante il pranzo sociale, sarà inaugurato il nuovo bellissimo spazio pubblico, giardino condiviso, con annesso un piccolo orto che ospita piante commestibili (ma non solo) e giochi realizzati dagli oltre 40 volontari e residenti, che ci hanno lavorato nelle ultime settimane. E come sempre: musica, amici e la magia di Ballarò.

Vicolo Gallo si trova lungo la scalinata sopra il parcheggio di piazza Mongitore, piazza Francesco Baronio Manfredi. La riqualificazione dello spazio è seguita da SOS Ballarò dal 4 febbraio 2017. GalloGarden è un progetto volto alla rigenerazione urbana partecipata per valorizzazione degli spazi verdi che nasce dalla collaborazione tra Orto Capovolto, Rotaract Club Palermo Est, Cooperazione Senza Frontiere, SOS Ballarò, Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo, Istituto di Formazione Politica "Pedro Arrupe" e il Liceo Artistico Catalano.