Casa museo di Pino Puglisi, inaugurazione dell'aula didattica per i bambini di Brancaccio

Venerdì 14 settembre 2018, alle ore 16, come da programma delle manifestazioni in occasione del XXV Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi promosso dalla Diocesi di Palermo, verrà inaugurata l'aula didattica della casa-museo, sita a piazzale Anita Garibaldi 5, Palermo.

L'aula si trova al piano secondo dell'edificio e costituirà un luogo di "legalità" in cui gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado avranno la possibilità di conoscere e approfondire la figura di 3P (Padre Pino Puglisi) insieme ai loro insegnanti. I volontari del Centro di Accoglienza Padre Nostro coordineranno le attività previste dal percorso didattico, che è stato realizzato in collaborazione con l'Assessorato del Comune di Palermo alle Politiche giovanili, Scuola, Lavoro e Salute, durante tutta la visita. Per stabilire una sinergia dell'attività formativa tra scuola e casa-museo sono state realizzati due sussidi: uno dedicato agli studenti della Scuola Primaria e uno a quelli della Scuola Secondaria di I grado, presto reperibili nel sito della casa-museo (www.casamuseobeatopuglisi.it), consentendo agli insegnanti di poter preparare i giovani studenti prima della visita programmata.

Sono previsti 3 step per le scolaresche in visita presso la casa-museo:

La proiezione di documentari, cartoni animati e altro materiale su padre Puglisi presso l'aula didattica

Un forum di discussione sulle domande proposte nei sussidi appositamente redatti per il percorso didattico

la visita della casa-museo

"Siamo felici di avere raggiunto questo traguardo. Il Centro di Accoglienza Padre Nostro da anni promuove in Italia e in Europa la figura del Beato Giuseppe Puglisi e la sua opera; con quest'aula didattica vogliamo dare la possibilità a tutti di conoscerlo proprio in quel luogo che fu casa sua e dove fu barbaramente ucciso dalla mafia", scrivono in una nota.