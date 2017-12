Inaugurazione associazione táo jiā asd

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La nostra associazione nasce a Palermo nel 2017 e lo scopo principale è quello di divulgare le varie forme dell’Arte Orientale. Ci rivolgiamo pertanto agli appassionati ed a coloro i quali desiderano approcciarsi, per la prima volta, all’affascinante mondo dell’Oriente. Nella nostra sede si svolgeranno molteplici attività tutte dedicate a coloro i quali si assoceranno. Spazieremo dai corsi di lingua all’organizzazione di eventi, sino alle conviviali ed alle conferenze.

Parte essenziale della nostra attività saranno i corsi di arti marziali e tutte quelle attività che rientrano nella sfera Culturale e Ludico-Motoria. I Soci opereranno in qualità di istruttori/maestri, sono qualificati e certificati da Enti riconosciuti in ambito nazionale. L’associazione Táo Jia è quindi, il luogo perfetto per intersecare Arte e Cultura Orientale e dove ricercare tranquillità, isolandosi ad allontanandosi dalla caotica routine giornaliera.

