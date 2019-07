"In vicoli diversi", a Marineo la seconda edizione dell'evento dedicato alla poesia

In Vicoli DiVersi è un evento culturale, quest’anno alla seconda edizione, ideato e diretto da Delia Pecoraro dottoressa in Culture letterarie europee, che ha come obiettivo principale quello di rendere la poesia uno spazio aperto e farne esperienza insieme.

La manifestazione vive tra le strade del paese di Marineo attraverso un’installazione di poesie “appese” come panni stesi al sole, molte delle quali consigliate dal pubblico che ha sposato l’iniziativa. Si potrà così passeggiare tra versi distanti nel tempo e nello spazio e avere la possibilità di ascoltare le parole dei poeti direttamente su strada, creando anche commistioni fra significato e suono.

L’iniziativa è infatti estesa ad altre forme artistiche tra cui performance musicali, Reading ed Estemporanee d’arte che saranno anch’esse protagoniste della serata per valorizzare i luoghi attraverso l’espressione di contenuti umani e di atti primordiali quali la parola, il suono e il gesto.

In un mondo caotico, intriso di abusi linguistici e mediatici, nel quale poesia e luogo potrebbero apparire lontani e a volte inconciliabili, si cerca di restringere le distanze e provare a riscoprire la bellezza di una possibilità: “abitare poeticamente la terra” come affermava il poeta tedesco Holderlin.

L’edizione di quest’anno vuole farsi eco dello spirito artistico dei giovani marinesi che si sono impegnati nell’ambito culturale e che continuano a fornirci linfa creativa. Vi aspettiamo mercoledì 24 luglio 2019 a Marineo dalle ore 19.00 alle ore 24.00. I vicoli coinvolti saranno: Via Lo Pinto, Via XX Settembre e Vicolo D’Angelo.