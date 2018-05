Il maestro Diego Cannizzaro esegue lo "Stabat mater" all’oratorio dell’Immacolatella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il maestro Diego Cannizzaro eseguirà, sabato 12 maggio, lo "Stabat Mater" di Giovanni Battista Pergolesi suonando l'antico organo a canne risalente al 1858. Per l’occasione sarà accompagnato dalle allieve della classe di canto dell'Istituto superiore di Studi musicali "Vincenzo Bellini" di Caltanissetta. Il concerto, organizzato da Sikè, in collaborazione con l'Associazione Centro Studi Auditorium Pacis, nell'ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018, si terrà sabato 12 maggio alle ore 19.30 all'Oratorio dell'Immacolatella, sito in via Immacolatella n. 1, tra l'Oratorio di San Lorenzo e la Basilica di San Francesco.