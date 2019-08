II anniversario Motoclub Horus Palermo, musica e divertimento al Lido Kafar

Secondo anniversario del Motoclub Horus Palermo. Appuntamento il 24 e 25 agosto al Lido Kafar con tanta musica, buon cibo e divertimento per tutti.

Ebbene si, ci siamo. Un altro anno è passato. Un anno intenso, che ha visto il Motoclub Horus Palermo impegnato su può fronti. Mototurismo con le nostre passeggiate in giro per la Sicilia; nel sociale con il Natale ed il carnevale organizzato con i bambini del centro multiculturale Ubuntu e con l'evento "Due ruote per l'autismo" svoltosi a Mondello.

E allora per festeggiare il nostro secondo compleanno e la fine della stagione estiva abbiamo organizzato due giorni di festa al lido Kafar di Termini Imerese. Stiamo preparando una di giorni di festa e divertimento all’insegna della fratellanza che ci accomuna. Appuntamento il 24 e 25 agosto al Lido Kafar (C.da Buonfornello, Uscita agglomerato industriale Termini Imerese).

Sabato iniziamo alle 15.30 con un pomeriggio di mare. Il pomeriggio proseguirà all’insegna della spensieratezza con giochi animazione, mare e musica. La sera tra la sala e la spiaggia Dj Set, live musica, tanto cibo (scegliete voi…dal classico panino con la salsiccia, alla pasta, al secondo e alla pizza) molta varietà nella scelta e soprattutto tanto tanto beveraggio. A mezzanotte... sorpresa". Domenica ci aspetta una bella giornata di divertimento a mare con ZUMBA e Acquagym da vivere insieme e senza farvi mancare qualche attrazione.

A seguire giro turistico.