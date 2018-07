I Beati Paoli e il mistero della setta: il tour alla scoperta delle catacombe di Porta d'Ossuna

Giustizieri, sicari, scellerati. Sono tanti gli appellativi usati in riferimento ai Beati Paoli, il temibile gruppo settario protagonista dell'omonimo romanzo di Luigi Natoli, la cui storia, i cui segreti, sono avvolti, a distanza di secoli dalla loro formazione, in una coltre di mistero. Un enigma articolato, apparentemente insolubile - che parla di riunioni clandestine, processi talvolta sommari e cospirazioni - vivo più che mai nelle memorie popolari, che aleggia e si annida tra le arterie e nelle viscere della città.

Chi erano realmente i Beati Paoli? Quali i loro scopi? Quali personaggi e quali verità celarono dietro le loro mirabili prodezze? A queste domande tenterà di rispondere Tacus Arte Integrazione Cultura ne I Beati Paoli e il mistero della setta, la passeggiata raccontata che, attraverso un’indagine dal taglio storico - letterario, tra realtà storica e leggenda, vuole far luce sulla vera identità di questi “signori della notte”, “giustizieri di Palermo”, vendicatori silenziosi che tutto sanno e tutto vedono. Partendo dalla visita della Catacomba Paleocristiana di Porta d’Ossuna, affidata agli archeologi di Archeofficina - Società Cooperativa Archeologica, ci si addentrerà nei luoghi attribuiti alla setta, all'interno del Mandamento Monte di Pietà (il Capo), quartier generale dei celebri incappucciati, tra l’intricato dedalo di vie e di vicoli, fino a Piazzetta Settangeli.

Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Ad eccezione dell'ingresso alle catacombe, il percorso avverrà totalmente in esterna e su piano strada. Non sono previsti ulteriori ingressi e/o camminamenti sotterranei. In caso di condizioni meteo avverse, e /o altre ragioni organizzative, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione agli interessati.