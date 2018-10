Il contro-Halloween, "usa la testa e non la zucca" per una festa sui passi della tradizione

Oratorio chiesa Don Orione in collaborazione con King animazione e spettacolo organizzano una meravigliosa Festa per tutti i bimbi che vogliono divertirsi senza maschere e costumi spaventosi mantenendo la tradizione siciliana. In programma spettacolo di Magia con animali, parata con Tantissime Mascotte, gonfiabili e tanti giochi .