GiocaCultura all'Hop Hop Market, in via Generale Magliocco laboratori e attività per bambini

Settembre è arrivato ed è di nuovo tempo de I GiocaCultura, che tornano in occasione della nuova edizione di Hop Hop Market, l’innovativa e coloratissima fiera dell’artigianato siciliano homemade, ideata e organizzata da Associazione Artigianando in collaborazione con Bauhaus Eventi: tre giorni, dal 21 al 23 settembre, dedicati al vintage e alla produzione di articoli rigorosamente realizzati a mano. All’interno di un vero e proprio villaggio fatto di ceramiche, mobilio, oggettistica e modernariato, una fantastica novità: uno spazio interamente dedicato ai bambini all’interno del quale lo staff de I GiocaCultura curerà l’Hop Hop Market - Kid’s Craft edition, dando libero sfogo alla creatività con giochi e attività ludico didattiche dedicate ai più piccoli, armati di forbici, colori e tanta fantasia.

Per l’occasione I GiocaCultura si fanno in tre e aspettano tanti giovani piccoli creativi, negli spazi di via Generale Magliocco, sabato 22 settembre dalle ore 16 alle 19.30, e domenica 23 nel doppio appuntamento dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Il contributo è di 5 euro a famiglia (per un massimo di 2 attività). I GiocaCultura è un format originale di laboratori e attività ludico-didattiche per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e immateriale della Sicilia.