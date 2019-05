Herpethon, la maratona di incontri e brevi escursioni tra Palermo e Castelbuono

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Herpethon è una vera e propria maratona di incontri e di brevi escursioni che si svolgeranno in tutta Italia fra maggio e giugno finalizzata alla divulgazione dell'erpetologia, ovvero la branca della zoologia che studia Anfibi e Rettili.

Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla Societas Herpetologica Italica, un’importante società scientifica che raccoglie zoologi di tutta Italia e farà tappa anche in Sicilia e avrà come tema principale i Serpenti siciliani. L’'obiettivo è quello di accrescere la sensibilità nei confronti di questi animali e per gli ecosistemi naturali dove vivono sfatando le antiche paure e leggende cui sono legati. Gli incontri saranno il 19 Maggio e il 2 giugno, ospitati rispettivamente dall’Associazione Rangers D’Italia alla riserva di Monte Pellegrino (Palermo) e dalla Cooperativa Silene all’Eremo di Liccia (Castelbuono). Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i curiosi e appassionati di natura siciliana