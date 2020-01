I Walk On fanno 7 anni, al Jackass festa di compleanno sulle note degli U2

Domenica 2 Febbraio grande festa al Jackass Pub di palermo per festeggiare il 7° anno di attività dei Walk On, band palermitana che rende omaggio alla band irlandese esattamente dal 2 Febbraio 2012. Una serata all'insegna della musica degli U2, con sorprese varie e divertimento assicurato per cui riservatevi un posto in prima fila...



Maurizio Sparacello - Voce & Sequencer

Alessandro Citraro - Basso

Piero Sciortino - Batteria

... e per l'occasione Nino Lo Schiavo alla chitarra.