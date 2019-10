Halloween nel segno della musica, Riccardo Simoncelli guitar solo da Zeno food & drink

Un cantante di primo livello, con la sua fantastica chitarra, per celebrare un Halloween da gourmet. Riccardo Simoncelli è il protagonista del primo concerto, il 31 ottobre alle 21, di Zeno Food & drink, il nuovo concept bar e concept restaurant in via Turati 1 a Palermo, accanto a piazza Politeama.

Il menu prevede la tagliata di angus irlandese con contorno di patate sabbiate e calice di vino rosso. A tutto questo si somma la voce di Riccardo Simoncelli, con il suo guitar solo e una scaletta fatta di tanti brani rock e un occhio particolare agli U2. L’ingresso per la serata-cena a tema costa 25 euro.