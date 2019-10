Una notte al cinema, all'Uci la maratona Halloween con i film più "horror" di sempre

Il 31 ottobre a partire dalle 00:30 il terrore arriva all'Uci Cinemas Palermo la Maratona Halloween, organizzata in collaborazione con Midnight Factory.

Gli amanti del brivido che acquisteranno il biglietto per assistere alla proiezione dei cinque film, per un totale di 10 ore, riceveranno in omaggio l’esclusiva bag di Midnight Factory contenente un Dvd del catalogo Mf e il fantastico poster di Halloween realizzato da Enzo Sciotti. Per ulteriori informazioni e acquistare i biglietti per le proiezioni visitare il sito halloween.ucicinemas.it.

Il programma della rassegna

ore 0:30 - 31

ore 2:30 - Tales of Halloween

ore 4:30 - It Follows

ore 6:30 - The Green Inferno

ore 8:30 - Zombi

Il costo del biglietto è pari a 16 euro per l’intero e 14 euro per il ridotto dedicato esclusivamente ai possessori di Skin ucicard, la carta fedeltà di Uci Cinemas. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di Uci Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito.