Dolcetto o scherzetto? A Sanlorenzo Mercato un laboratorio per bambini su Halloween

Dolcetto o scherzetto?? Aspettiamo i vostri bimbi giovedì 31 ottobre (ovvero "All Hallows' Eve" la vigilia di Ognissanti) alle 17:30 per la FestaLab che si terrà presso il Sanlorenzo Mercato per fare delle creazioni a tema Halloween e per divertirci con giochi e musiche e con la classica usanza di "Dolcetto o scherzetto" per le botteghe del Mercato. La quota di partecipazione alla FestaLab è di € 7,00 e la prenotazione è obbligatoria.