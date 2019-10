Halloween rock da Officina Di Dio, il tributo ai Cure degli Hanging Garden

Un giovedì di Halloween a tutto rock. Per esaltare il genere musicale per eccellenza. Il più sconvolgente e il più trasgressivo. Continuano i grandi concerti-omaggio anche il 31 ottobre all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Dalle 18 alle 23 sarà servito l’aperitivo.

Alle 22 saliranno sul palco gli Hanging garden tributo Cure. Dal debutto dei "tre ragazzi immaginari" del Sussex ai trionfi nelle arene di tutto il mondo. Tre decenni in costante evoluzione, tra ansie, paranoie e depressioni, sotto la guida spirituale di Robert Smith. I suoi flussi di coscienza, così romantici e sconsolati, hanno segnato in profondità le sensibilità di stuoli di "dark-kids" trasformando la musica gothic in un fenomeno di massa.