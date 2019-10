Cena a quattro mani, Halloween night a Bagheria: l'appuntamento alle Nuove Colonne

Per la Notte di #halloween le nuove colonne hanno l'onore di presentare la Cena a 4 mani del resident chef Dario D'Angelo con lo chef ospite Nicola Macchiarella. Quest'ultimo è uno dei protagonisti dello scenario culinario Bagherese, affronta con un metodo innovativo la cultura culinaria che si richiama al retroscena culturale e turistico del territorio. Guardando con attenzione l’aspetto estetico e soprattutto gustando i suoi piatti, si apprezza la cura e la fantasia che mette in atto in ogni singolo piatto, lo chef utilizza per i suoi piatti innovativi spezie e prodotti tipici della nostra terra.

Nei suoi prodotti culinari si percepisce l’odore ed il gusto della classica cucina con pietanze ed aromi prodotti con l’arte e la passione delle nostre nonne che il nostro giovane chef utilizza con maestria ed arte dosando arte e buongusto al servizio di una cucina proiettata verso il futuro.

Il resident chef Dario D'angelo invece, da poco presente sul territorio bagherese poiché, classe ’84, a 18 anni ha fatto la valigia per andare a lavorare nelle cucine di tutta Italia, in Sardegna, Calabria, Puglia, Trentino e Piemonte fino ad arrivare in Egitto, Marocco, Tunisia , Isole Mauritius e Londra , in modo che ogni luogo gli lasciasse, quasi per osmosi, qualcosa di sé. Nel 2014 torna in Italia al Campus X, lo Student Resort più grande d’Italia, per poi ritornare in Sicilia nel 2019 e raccontare, attraverso la propria cucina, questo lungo viaggio. La sera di Halloween con 30 euro a persona o 50 euro a coppia sarà possibile degustare il seguente menù:

Antipasto

Medaglione gourmet di grani antichi al poker di Ricotta, Noci, Miele e Melagrana.

Primi

Busiata con Crema di Patate rosse al rosmarino, Gambero Bianco e Cozze.

Vialone Nano ai porcini, lardo di colonnata e castagne al miele di api nere

Secondo e contorno

Calamaro con caponata di zucca rossa, cipolla caramellata e mandorle tostate

Dolce

Il cannolo siciliano ricoperto al fondente, con granella di pistacchio su zucchero filato

Calice di vino. Inoltre compreso nel prezzo, l'ingresso all' Halloween Party dalle ore 23:30.

Gallery