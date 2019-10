Festa di Halloween a Bagheria, il selfie più "scary" vince un cicchetto alcolico

Per la notte più scary dell'anno Nuove Colonne Cafè Verdone Public e RePublic vi aspettano presso le Nuove Colonne per l'Halloween Party! Con la selezione musicale di Filippo La Corte Dj, Armando Galeandro e Marco Greco, spazieremo tra Trash Hip Hop, Raggaeton e Dance.

Ingresso 10 euro con consumazione, solo in lista nominativa, con selezione all'ingresso. Per essere inseriti in lista recarsi al Cafè Verdone, Public, Republic o alle Nuove Colonne. Pista da ballo completamente al chiuso, per cui ci divertiremo anche in caso di pioggia!!! Nella Photo area premieremo con cicchetti gratis i selfie più scary! Per "assuppare" la vostra euforia durante la serata la casa offrirà "schiticchiate".

Inoltre verranno premiate: