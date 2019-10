Halloween nel segno del fashion e dell'happy hour, il concerto dei Firrio da Glitz

La musica in vetrina, in un pomeriggio di Halloween. Il negozio di calzature Glitz in viale Lazio 110/A a Palermo, si trasformerà il 31 ottobre per qualche ora in un palchetto della musica live in occasione della nuova tappa del format “Fashion music & happy hour”.

Si comincia alle 17 con il sound dei Firrio capitanati da Antonino Di Marco, con il loro repertorio fatto di brani funk, soul, dance, R&B e attualmente ancora in classifica. Da Mark Ronson a Pharrell Williams. Non c’è brano che i Firrio non sappiano suonare e rendere allegro. Ai bambini presenti saranno dati dolcetti e caramelle e agli adulti sarà offerto l’aperitivo.

Il format “Fashion music & happy hour” tornerà il 21 dicembre con la festa di Natale con La Variante capitanata da Francesca Garofalo, il 14 febbraio San Valentino con Jack & the Starlighters e l’8 marzo festa delle donne con Nancy Ferraro e i Radioflores.