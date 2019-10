Dalla festa in maschera al laboratorio di martorana, Halloween e Festa dei Morti a Le Giuggiole

Sarà una settimana intensa quella in programma al circolo Arci "Le Giuggiole" di via San Basilio 37 a Palermo. Con il weekend lungo e la festa dei morti sono tantissime le attività e gli eventi in programma, tra feste in maschera per Halloween, i fruttini di martorana fatti a mano per il 2 novembre, le letture e i laboratori, in un viaggio attraverso le diverse tradizioni dei vari Paesi legate alla festività dei morti. Dal Messico all'America per giungere fino a noi, ogni paese ha il suo personalissimo modo di rendere omaggio ai propri defunti e di farli conoscere alle nuove generazioni. Così anche alla Giuggiole si fa festa per onorare i morti.

Si parte giovedì 31 ottobre a suon di "Dolcetto o scherzetto?" e la grande Festa in costume di Halloween. Dalle 19.00 tutti i bambini sono invitati ad una serata da brivido! Con giochi e animazione a cura di Bea Gozzo per i mostriciattoli (i bimbi) mentre mummie e vampiri (mamme e papà) si godono l’aperitivo. Ingresso libero ai soci arci in costume, contributo 3 euro a bambino. Urla e spaventi gratuiti!

Venerdì 1 novembre dalle ore 20 è in programma l'aperitivo creativo, i genitori stanno con i loro amici a ridere e scherzare e intanto i bambini fanno un laboratorio di “giochi di ombre” per bambini da 4 anni in sù con Petra Trombini. (contributo di 3 euro a bambino).

Sabato 2 novembre alle ore 11 l'appuntamento clou che tutti i bambini palermitani aspettano dal titolo "Morticini e martorana". Un laboratorio di lettura e di cucina insieme per fare i fruttini di martorana con Chicca Cosentino e Stefania Ribes e in collaborazione con l'associazione "Libero Gioco". Dopo la lettura ad alta voce del libro “L’angolo del nonno” di J. Bayer si faranno volare i pensieri su grandi ali. A seguire il laboratorio di cucina "Mani in pasta" per la realizzazione di fruttini di martorana. (Adatto per bimbi dai 3 ai 6 anni). Contributo soci 10 euro a bambino.