Mostruosamente bello, Halloween al Forum: caramelle e trucco horror per i bambini

Halloween e le fantasie dell’horror che tanto piacciono ai piccoli. Torna puntuale, come ogni anno, con le sue zucche, i fantasmini, i mostri e i personaggi dell’orrore la festa di origine anglosassone che ormai ha messo solide radici anche in Italia.

L’appuntamento al centro commerciale Forum Palermo è per giovedì 31 ottobre (dalle ore 16 alle 20) con Mostruosamente bello. Bambine e bambini saranno accolti dagli animatori in piazza Fashion, dove sarà allestita una postazione truccabimbi. Ad una streghetta sarà affidato il compito di cambiare attraverso il trucco il look dei piccoli fan di Halloween e di distribuire, secondo tradizione, delle caramelle.