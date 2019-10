Dolci sanguinanti e cupcakes a forma di zucca, Halloween al Cagliostro Bakery

Dolcetto o scherzetto? Cagliostro Bakery sceglie il dolce per la notte piu terrificante dell'anno. Il 31 ottobre tutti i dolci e dessert saranno a tema horror.

Quale migliore occasione per festeggiare Halloween con dolci sanguinanti e cupcakes a forma di zucca? Per l'occasione la location sarà addobbata con corvi, ragnatele e zucche per rendere davvero unica la sweet experience. Prezzi a partire da € 2.90. Aperti dalle 9 a mezzanotte.