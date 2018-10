Halloween con i R.I.P, l'omaggio al cantautorato "estinto" in un concerto al Mercato

Mercoledì 31 ottobre, alle ore 21.30, approda sul palco del Mercato la straripante ironia dei R.i.p., band palermitana di recente formazione che rende omaggio al grande cantautorato italiano “estinto”. Ingresso gratuito.

Acronimo di Revival Italian Project, i R.I.P. sono Johnny Errera (voce), Enzo Balistreri (basso), Aldo Valenti (batteria), Salvo Correri e Luigi Di Napoli (chitarra). “Abbiamo pensato di variare la canonica modalità di rendere un tributo musicale ad un solo artista coinvolgendoli tutti in un’unica soluzione” spiega il frontman della band Johnny Errera. Un repertorio ampio che abbraccia la migliore musica italiana d’autore, dagli anni ’60 agli ’80, in un revival che intende omaggiare i più grandi artisti nazionali, e non solo, ormai scomparsi. Da Battisti a Gaber, da Lauzi a Endrigo fino a De Andrè, la band esegue con istrionica ironia pezzi di un insieme di grandi autori letti in maniera divertita, ma mai irriverente. Una scaletta che via via si arricchisce di nuovi interpreti, ultimi dei quali Franco Califano e Charles Aznavour, scomparso di recente all’età di 94 anni.