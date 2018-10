Halloween e safari Ghostbusters, la caccia al tesoro a suon di fantasmi da "acchiappare"

Torna il Safari a Palermo! Questa volta le menti “creative” di Palermobimbi hanno incontrato le menti “contorte” di Alternative Tours Palermo per dare vita a un Safari Ghostbusters. In occasione di Halloween, le strade del centro storico di Palermo si riempiranno di piccoli “acchiappafantasmi”, travestiti da mostri!

Un fantasmagorico gioco per tutta la famiglia, un tour serale in modalità caccia al tesoro per scoprire misteriosi luoghi e strani personaggi, che in un modo o nell’ altro hanno lasciato un segno in città! Una strana vecchietta che fa pozioni d’amore sbagliate, uno spirito “in carne ed ossa”, monachelle dispettose, si aggirano indisturbati per i vicoli della città! Tocca a te scoprirne le tracce e catturarli. Ma niente paura, i fantasmi sono più fifoni di quanto credi. Basta poco per terrorizzarli: una maschera, un mantello, un lenzuolo bianco o qualche smorfia e rumore improvviso li scaccerà via. Safari Ghostbusters è una caccia al tesoro serale tra le vie della città a tema fantasmi da trovare e “acchiappare”! Obiettivo del gioco è catturare e spaventare tutti i fantasmi per ottenere la licenza da Acchiappafantasmi! Una passeggiata serale ricca di colpi di scena, prove divertenti e di coraggio da superare, sorprese ed attività inaspettate sono gli ingredienti di questo Safari Ghostbusters.

Si gioca a squadre, composte da bambini e adulti (min 4 max 10 partecipanti). Bisogna rispondere a delle domande, superare delle prove, trovare gli indizi richiesti e “catturare” a colpi di macchina fotografica i fantasmi. Vince chi ottiene più punti, non è importante arrivare per primi! Tutte le attività sono pensate per essere svolte dai bambini di 6 anni di età in su in autonomia o con piccoli aiuti da parte degli adulti.Occorrente: maschera o accessorio "Halloween", abbigliamento comodo da “Safari Ghostbusters”; macchina fotografia o mobile per fare le foto; biglietto elettronico stampato o salvato nel mobile; acqua e snacks e…voglia di divertirsi. L'appuntamento è per famiglie con bambini; bambini e ragazzi con adulti accompagnatori. Età minima consigliata + 5 anni. Attività comprese: ingresso Catacombe “Porta D’Ossuna”-apertura serale straordinaria, caccia al tesoro (plico gioco), attività, racconti e incontri con personaggi, attestato Ghostbusters e premi per 3 squadre vincitrici.