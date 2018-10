"La notte dei morti viventi", Halloween all'insegna dell'horror al cinema Rouge et Noir

Mezzanotte da brividi al Rouge et Noir. Mercoledì 31 ottobre, notte di Halloween, eccezionale proiezione alle 23.30 del capolavoro di George A. Romero "La notte dei morti viventi", realizzato nell’emblematico ’68 e da allora insuperato punto di riferimento di centinaia di pellicole del genere horror nonché di una sterminata produzione letteraria e fumettistica. Ma “La notte dei morti viventi” non è un semplice film horror o il mero capostipite degli zombies movies. Ispirato al libro-cult “Io sono leggenda” dello scrittore Richard Matheson (da cui sono stati poi tratti, tra gli altri, “1975. Occhi bianchi sul pianeta terra” e l’omonimo “Io sono leggenda” del 2007), l’opera di Romero è un film-apologo sulle guerra, sulla violenza, sul razzismo, sulla società capitalistica e consumistica, sulla stessa natura del genere umano.

La sua distopia, senza retorica e senza nessuna concessione allo spargimento di sangue, è portata avanti con un linguaggio cinematograficamente perfetto, senza effetti speciali (il film fu tra l’altro realizzato a bassissimo costo) ma capace di tenere incollato lo spettatore in un’ora e mezza di pura tensione emotiva. Una sana scarica adrenalinica che induce però alla riflessione critica: “Volevo fare un film politico”, dichiarò il regista, che completò il montaggio proprio mentre apprendeva alla radio la notizia dell’assassino di Martin Luther King. E il protagonista, guarda caso, è, in assoluta controtendenza con le produzioni hollywoodiane di quel periodo, un attore di colore.

Ben (Duane Jones) si ritrova asserragliato con una donna in una casa assediata da un crescente gruppo di “morti viventi”, risvegliati da una misteriosa radiazione che proviene dallo Spazio. Con loro si ritroveranno altri personaggi, ognuno con le proprie nevrosi e insicurezze, mentre dalla tv giungono le immagini della catastrofe che sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti e della consequenziale mobilitazione della Guardia Civile e dei volontari armati.

La forza filmica e narrativa de “La notte dei morti viventi” resta intatta a distanza di 50 anni. Una pellicola imperdibile, al di là della ricorrenza di Halloween, degna dei migliori cineclub e pietra miliare nella storia del cinema. Il film di George A. Romero sarà proiettato mercoledì 31 ottobre alle 23:30 al Rouge et Noir al prezzo speciale di 4 euro per tutti, in lingua originale con sottotitoli in italiano.