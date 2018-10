Teschi, mostri e fantasmi a Cefalù: la festa di Halloween da N'adelina

Per uno degli eventi più amati negli Stati Uniti ma che da tempo a preso piede anche in Italia, anche Cefalù si prepara a festeggiare la notte di Halloween con un party speciale da N'adelina in Via Bordonaro.

Tutto pronto per celebrare, dopo il successo dello scorso anno, la notte più paurosa dei 12 mesi del calendario, una notte spettrale con teschi, mostri, fantasmi e tantissime altre soprese terrificanti. Per l'occasione una speciale colonna sonora a base di rock allieterà i vostri spiriti tra una pinta ed uno spuntino. Rock Dj Set by Filippo Brancato from Radio One/Rock Revolution ... un viaggio intenso nella storia del rock spaziando dal rock'n'roll anni '80, ai grandi classici, passando per glam rock, il punk, il funk rock, la new wave, non dimenticando il grunge e le sonorità metal, fino ad arrivare al brit pop e all'indie rock dei giorni nostri. Ingresso gratuito, ore 22.