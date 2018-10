Zucche, fantasmi, zucchero filato, maschere e una porta magica: Halloween al Forum

Con dolcetto o scherzetto, si apre la festa di Halloween a Forum Palermo. A fare gli onori di casa un mago che avrà il compito di accogliere bambine e bambini per spiegare, attraverso dei suggestivi racconti, le origini della festa più horror dell'anno.

L'appuntamento è per mercoledì 31 ottobre in piazza Fashion (ingresso lato Uci), dove sarà allestita una scenografia a tema con zucche, fantasmi, zucchero filato, maschere e con una porta magica, l'arco di Halloween dove, di volta in volta, su sollecitazione del mago spunteranno dei veri e propri mostri che dialogheranno con i piccoli spettatori immersi in una atmosfera magica e incantata. Le porte della casa di Halloween si apriranno alle ore 16, per poi proseguire alle 17, alle 18 e alle 19. Gli spettacoli in programma saranno gratuiti e avranno la durata di 30 minuti ciascuno. A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.