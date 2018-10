Halloween, una notte di giochi da paura: dall'escape room alla bloody experience

L'Escape Room è un gioco di avventura dal vivo progettato per gruppi da 2 a 6 giocatori, ideale per trascorrere un'esperienza unica con amici, in famiglia o tra colleghi! Scegliete l'ambientazione che preferite e affidatevi al vostro intuito, al vostro spirito di osservazione e soprattutto al lavoro di squadra per trovare codici segreti, aprire cassetti, casseforti e lucchetti che vi permetteranno di trovare la chiave e fuggire dalla stanza prima che scada il tempo… Riuscirete a risolvere il mistero entro 60 minuti? E per Halloween la sfida è ancora più avvincente: sarà tempo di affrontare le vostre paure...le nostre stanze sono state invase dalle tenebre! Avrete 60 minuti di tempo per provare a fuggire dalle nostre ambientazioni in modalità Horror! Il modo perfetto per trascorrere il giorno più spaventoso dell'anno...





Gallery