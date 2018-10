Notte da paura a Palermo, la cena "horror" di Halloween da Cinematocasa

Serata horro mercoledì 31 ottobre alle 20.30 da Cinematocasa. Cena di Halloween con antipasto, primo, dessert, acqua e vino più uno spettacolo.

I film horror o li si ama o li si odia. Qualcuno li ripudia, altri li guardano per una strana forma di masochismo, qualcuno li osserva con l'occhio clinico e cinico dell'esperto. Negli Anni Duemila il genere sembrava aver finito di avere qualcosa da dire, spesso scadendo nel cinema di serie-b o, a essere buoni, nel teen-college-movie di matrice hollywoodiana. Ma negli ultimi anni, alcune produzioni, come «Unfriended» e «Babadook», hanno cambiato rotta, riassegnando ai film di paura la giusta importanza. E allora vogliamo suggerirvi una serie di film horror molto paurosi che, a differenza di altri, fanno davvero rabbrividire. Si va dai campioni d'incassi più recenti come «Saw - L'enigmista», ai vecchi film dell'immancabile Dario Argento, passando inevitabilmente per alcuni film di paura tratti dalle opere di grandi maestri come Stephen King e Kubrick. Senza dimenticare i più recenti «Scappa - Get Out» di Jordan Peel e «The quiet place» di John Krasinski. Enrico B. Lo Coco ripercorrerà i classici dei film de paura e le dinamiche che la genera. Buona paura e, ricordate, «Per mantenere la calma, continuate a ripetere: è solo un film… solo un film… solo un film».