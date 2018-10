Hai una partita iva? Seminario gratuito fatturazione elettronica

Il workshop è dedicato a liberi professionisti, aziende, commercianti, studi professionali e a tutti coloro che vogliono far chiarezza sul tema fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica sostituirà quasi del tutto il cartaceo e il mondo delle partite IVA ne sarà coinvolto pienamente. Che cosa è un file XML? Cosa è esattamente una fattura elettronica? Come si genera? Cosa è lo SDI? Come può essere gestita una fattura differita? La conservazione? In che modalità va emessa una fattura elettronica? Sono molti i punti di domanda e con questo workshop Fattura1click mira a far chiarezza su una normativa così rivoluzionaria.

La seconda parte del seminario sarà dedicata alla presentazione di Fattura1click, una suite di strumenti rivoluzionari per la fatturazione elettronica.

L’evento è gratuito e si svolgerà martedì 30 ottobre 2018 a partire dalle ore 9:30.

