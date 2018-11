Carne e pesce sulle note retrò dei Mixage, grigliata d'autunno a Sanlorenzo Mercato

Il 24 novembre alle 19 si apre a Sanlorenzo un nuovo appuntamento di gusto che prosegue domenica 25 novembre a pranzo: la grigliata d’autunno nel giardino del Mercato. Dalla carne al pesce è un trionfo di sapori con alcune delle pietanze più amate di sempre.

Sulla grande griglia del giardino spazio alla Carnezzeria con un trionfo di carne del Ragusano: dalle puntine di maiale alla trinca all'immancabile salsiccia, regina del barbecue, da gustare nel piatto singolo o in un goloso mix (1 puntina, 1 trinca, un pezzo di salsiccia). Per il pesce, largo ai preferiti del Mercato con le fritture espresse della Pescheria. Per l'occasione la bottega ha una postazione esterna, sotto il porticato di Sanlorenzo: dal coppo di calamari e pesciolini al "fish and chips", piatto della tradizione inglese, rivisitato secondo il gusto del Mercato, con il merluzzo del Mediterraneo e le patate nostrane lavorate a mano e fritte con la buccia. E la domenica a pranzo spazio alla calamarata, la pasta espressa con calamaro, pomodorini Pachino, piselli e cipolla.

Ad arricchire l’appuntamento del sabato sera, a partire dalle 21.30 la musica live dei Mixage, band che, tra passione e nostalgia, ripropone la dance pop degli anni Ottanta (ingresso gratuito). Alcuni dei brani indimenticabili di quella decade rivivono così per una sera al Mercato tra le note dei fedeli arrangiamenti della band composta da Ezio Citelli (voce, chitarra, cori e sequenze), Fabbri Van Cluster (basso elettrico, cori e sequenze), Tony Dea (batteria), Marco Trapani (chitarra elettrica). Grazie agli arrangiamenti fedeli e ad un’attenta riproduzione dei suoni dei sintetizzatori di quegli anni la band darà vita alle canzoni più celebri di Rick Astley, Nick Kamen, gli Wham, e ancora i Duran Duran, gli Spandau Ballet, i Depeche Mode. Un omaggio agli anni Ottanta reso già dal nome e dal logo stesso della band: Mixage è infatti il nome delle più famose e vendute compilation di quegli anni.