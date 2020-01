Grande successo per Modarte a Santa Flavia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella splendida cornice del Giardino di Inverno di Villa Filangeri a Santa Flavia, si è svolta la manifestazione MODarte. La serata ha avuto inizio con la presentazione dei calendari 2020 delle Miss, delle Miss Over e dei Bambini, realizzati da un team di professionisti, composto da Giuseppe Messina (ideatore), Marco Davì (fotografo), Pietro Zizzo (grafico) e Irene Filippone (talent scout). Evento clou è stata la terza tappa dei concorsi nazionali Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta d’Italia Over, Talent Kids e BimboVipShow presentata da Irene Filippone affiancata da Asia Russo, ex finalista in un’edizione precedente. L’evento è stato ideato dall’agenzia “Giuseppe Messina Management” ed è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Santa Flavia, l’Associazione Scuoladellospettacolo.net e l’agenzia eventi ZC Events. La location è stata messa a disposizione dell’organizzazione dal sindaco Salvatore Sanfilippo e da tutta l’amministrazione comunale. La giuria era composta dalla Dott.ssa Antonina Imboccari (presidente della Pro Loco di Santa Flavia), da Adelaide Maggiore (membro del Consiglio Direttivo della Pro loco) e dalla Hair Stylist Cinzia Cannella (tutor della Esten Beauty Academy). Le musiche sono state curate dal dj resident Luciano Cottone, con gli intermezzi musicali del cantante e chitarrista Nino Celicola.

