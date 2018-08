Gran galà della lirica, i grandi classici italiani e napoletani al Teatro Vito Zappalà

Venerdì 24 agosto, ore 21.15, Teatro Vito Zappalà, Viale Galatea 6 a Mondello, l’Associazione Culturale Musicale “SiciliArte” presenta: “Gran Galà della Lirica, i grandi classici italiani e napoletani”.

Sul palcoscenico le grandi voci del M° Alberto Profeta, Natasa Kàtai, Valentina Vinti e Francesco Ciprì accompagnate dall’Orchestra Filarmonica della Sicilia, appena reduce da una tournèe in Cina e la bacchetta rosa del M° Alessandra Pipitone. Dopo la splendida stagione invernale, che ha visto la realizzazione del Gran Concerto di Capodanno, il Gran galà dell’Operetta, il Requiem di Mozart e la tournèe per ben 30 teatri della Cina, l’Orchestra Filarmonica della Sicilia festeggia la bella stagione con un concerto per tutti i palati e per tutti i gusti. Un concerto tutto da canticchiare tra le melodie di Musica proibita, Tu che m’hai preso il cor, Granada, Torna a Surriento e tanti altri! Direttore Artistico: Nuccio Anselmo.