Bagno in piscina sotto le stelle e giochi pirotecnici, gran galà di Ferragosto al Solemar Club

Martedì 14 agosto a partire dalle 20.30 il Solemar club & restaurant presenta il Gran Galà di Ferragosto 2019. Cena a bordo piscina con vista mare. La serata prevede un ricco menù a base di pesce, musica e divertimento per tutti.

Intrattenimento musicale per tutta la sera, bagno in piscina sotto le stelle e giochi pirotecnici. Appuntamento nel locale sul lungomare Cristoforo Colombo, 2109. Aperitivo di benvenuto: frivolezze dello Chef e bollicine. Antipasti: ostriche (2 x persona), tartar di tonno con mango. Primo: busiate fresche Solemar (gambero rosso, datterino e granella di pistacchio). Secondo: composizione di filetto di ombrina al forno con tortino di verdure. Dolci: torta gelato. Bevande: acqua, vino bianco selezionato dalla nostra cantina. Prezzo € 55,00 per persona (per lo sconto soci contattare la direzione).

Contatti e prenotazioni: 091 6842188 – 377 4716768 – 327 9495900 - 333 9446952 – 388 7828828 – 328 1869130.