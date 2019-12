Babbo Natale in versione acrobata: i doni per i bambini arrivano dall'alto

Venerdì 20 dicembre, alle 17.30, Babbo Natale assieme ai suoi aiutanti gnomi ed elfi acrobatici, distribuirà dolci e regali ai bambini di Palermo. Lo spettacolo che farà vivere ai più piccoli l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo è organizzato da EdiliziAcrobatica. L'appuntamento è fissato in uno dei Point palermitani del gruppo in via Marchese di Villabianca 82 D. Tutti i bambini della città che lo desidereranno potranno assistere gratuitamente all'evento. Santa Claus arriverà dall’alto agganciato a una fune - esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, impegnati in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.