Street food a misura di celiaco, a Sanlorenzo Mercato arriva il Gluten Free Fest

Dopo gli oltre 8mila visitatori della prima edizione, torna il Palermo Gluten Free Fest, il food festival alla portata di tutti, in particolare le persone celiache: in programma a Sanlorenzo Mercato a Palermo (via San Lorenzo, 288) due giorni dedicati alle specialità più ghiotte della cucina nostrana, rigorosamente in versione gluten free, per un weekend senza glutine ma con tanto gusto. Ad accompagnare l’offerta gastronomica, un ricco programma di attività legate alla celiachia e alle patologie affini: lezioni di cucina, talk show, laboratori per bambini e iniziative rivolte agli appassionati di cucina. L’evento è realizzato in collaborazione con AIC Sicilia – Associazione Italiana Celiachia e con Il Mondo Senza Glutine.

Il 27 e 28 ottobre, dalle 11 alle 24, il giardino di Sanlorenzo Mercato si trasformerà in un vero e proprio tempio del gluten free. Quattro postazioni esterne ad hoc, totalmente sanificate e lontane da fonti di contaminazione, proporranno un’offerta gastronomica interamente senza glutine, spaziando dalla Friggitoria alla Pescheria, passando per la porchetta e gli hot dog siciliani della Salumeria, fino a una postazione con specialità dolci e cannoli freschi. Tra i protagonisti del festival, i piatti più rappresentativi dell’universo gastronomico siciliano: le specialità tipiche dello street food palermitano, dal panino con la milza, alle patate fritte, al panino con le panelle e le crocchè; e ancora la frittura di pesce, il fish&chips con il merluzzo e l’ormai celebre Kespad del Mercato, il panino con il kebab di pesce spada. All’interno del Mercato, inoltre, la bottega dell’Ortofrutta si presenta interamente gluten free, come sempre anche prima e dopo l’evento, e per l’occasione anche l’Osteria e Pizzeria del Mercato si converte definitivamente al senza glutine, con una cucina e un forno separati certificati da AIC sia per il ristorante sia per la pizza. Senza glutine anche la birra artigianale siciliana di 24 Baroni e Irias.

Tra un boccone e l’altro si darà spazio anche all’approfondimento e all’informazione attorno allo stile di vita gluten free: ci si potrà mettere alla prova con i workshop di cucina, assistere al convegno medico-scientifico con la dottoressa Annalisa Cutrona di AIC Sicilia e altri ospiti tra esperti, medici e produttori, partecipare a laboratori creativi, sottoporsi ai test gratuiti per le intolleranze a cura di Farmacia Caronna, e assistere agli speciali showcooking di Stefania Oliveri, Cinzia Ciprì e Cinzia Carcia, dedicati a lieviti, ricette salate e dolci. Durante il weekend in programma anche i laboratori di PalermoBimbi per bambini per giocare e apprendere insieme come distinguere i prodotti senza glutine.

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine che colpisce circa l’1% della popolazione mondiale e le diagnosi in Sicilia aumentano di quasi il 10% all’anno: “Nella nostra regione – dice Giuseppina Costa, presidente di Aic Sicilia – i celiaci conclamati sono più di 15000, senza considerare che molte persone non sanno neanche di esserlo. Numeri sorprendenti che portano l’Associazione Italiana Celiachia a lavorare sul campo ogni giorno per assicurare i diritti del paziente celiaco in tutti i modi possibili. Eventi come il Gluten Free Fest sono un’opportunità per stringere le mani a migliaia di persone, fare informazione e ribadire il ruolo dell’Associazione come unico punto di riferimento per loro nonché mediatore con le istituzioni competenti”. Celiaci e non celiaci potranno dunque sedersi alla stessa tavola e deliziarsi con gli stessi sapori, senza scendere a compromessi con il gusto. Il programma completo in aggiornamento su www.sanlorenzomercato.it