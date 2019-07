Il Giro aereo di Sicilia compie 70 anni, a Boccadifalco i piloti acrobatici dell'Aeronautica

Il compleanno è uno di quelli importanti, porta con sè un fascino cresciuto nel tempo anno dopo anno. Domani e dopodomani (sabato 20 e domenica 21) si tiene la 70° edizione del Giro aereo di Sicilia, una delle più longeve competizioni del mondo aeronautico. L'evento organizzato dall'aeroclub "Beppe Albanese" si ripete annualmente senza interruzioni dal 1949. "Base" della gara è l'ex aeroporto militare di Boccadifalco.

E un anniversario importante merita festeggiamenti all'altezza. Oltre alla gara di regolarità, valida per il campionato nazionale Rally, e alla gara di velocità, per dare il giusto risalto all'evento, l’aeroclub "Beppe Albanese" ha invitato l'Aeronautica Militare, che sarà presente con i S208 del 60° Stormo, piloti acrobatici su Yak e SF260. Presenti anche uomini e mezzi delle forze dell'ordine che operano all'interno dell’aeroporto di Boccadifalco. Ci sarà ovviamente tutta la flotta dell'associazione che sarà in volo per celebrare la 70° edizione.

Direttore di gara sarà Antonio Maniscalco, consigliere dell'aeroclub. L'evento sarà aperto a tutti gli appassionati, che dovranno inviare la loro richiesta di partecipazione alla casella di posta giro70@aeroclubpalermo.it.

Gallery